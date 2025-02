Transfert de légende : Le PSG a trouvé mieux que Zidane ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2017, le PSG réalisait un transfert de légende en signant Neymar pour 222M€. Record historique toujours valable à ce jour. Et le journaliste Grégory Schneider était à cette époque subjugué par le niveau de jeu de l'attaquant brésilien qui arrivait tout droit du FC Barcelone, et il le trouvait même bien meilleur que Zinedine Zidane.

Souvenez-vous, le PSG avait fait sensation lors du mercato estival 2017 en payant la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone, qui s'élevait à 222M€. L'attaquant brésilien est ainsi entré dans la légende en devant le plus cher de toute l'histoire du marché des transferts, et il débarquait au PSG avec le statut de superstar et d'attaquant en pleine bourre avec le Barça. Pour certains, ce Neymar-là était même meilleur que toutes les autres légendes du football, y compris Zinedine Zidane.

« Zidane meilleur que Neymar ? Jamais »

C'est notamment le cas du journaliste Grégory Schneider, qui a évoqué le sujet dans l'émission L'Equipe du Soir : « Personnellement, c’est le plus beau joueur que j’ai vu de ma vie de mes yeux (…) Je jure que je n’ai jamais vu ça. Zidane meilleur que Neymar ? Jamais », a-t-il lâché, suscitant un gros débat sur le plateau.

Le Neymar de 2017 au-dessus de tout le monde ?

« Neymar quand il débarque en France, je le vois toucher 140 ballons par match. Je le vois enfumer des mecs. Je l’ai vu électriser des équipes comme j’ai vu personne le faire », poursuit Grégory Schneider pour appuyer son propos. En clair, le PSG avait visé juste en réaliser ce transfert record avec Neymar.