Gros transfert au PSG, c’est confirmé !

Après le très gros coup frappé avec Khvicha Kvaratskhelia, mais le prochain mercato estival s’annonce encore plus chaud au Paris Saint-Germain. Et un premier dossier se dessine déjà avec Ibrahima Konaté, défenseur central de l’équipe de France et de Liverpool, dont le contrat se termine en juin 2026.

Le mercato hivernal vient à peine de fermer ses portes, mais des nombreuses spéculations fusent déjà pour la session estivale. Et le PSG rêve plus grand, puisque Luis Campos travaillerait déjà en coulisses pour recruter l’un des cadres de l’équipe de France de Didier Deschamps.

Le PSG en discussion avancées avec Konaté

Plusieurs sources ont en effet annoncé ces derniers jours le PSG souhaiterait recruter Ibrahima Konate, qui évolue actuellement à Liverpool. Une tendance confirmée par Paristeam.fr, qui assure que les discussions entre le défenseur central et le club parisien seraient déjà à un stade très avancé.

« C’est clair qu’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser à moi, c’est très flatteur ! »

Au micro de Téléfoot, le principal intéressé a réagi aux rumeurs autour d’un transfert au PSG ou encore au Real Madrid. « C’est clair qu’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser à moi, c’est très flatteur ! » a confié Ibrahima Konaté. « Maintenant, je me focalise sur cette saison pour tout rafler et prendre le maximum de titres. Pour ma situation contractuelle, je laisse mes agents s’en occuper ».