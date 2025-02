Transfert à l’OM : Zlatan Ibrahimovic se fait dézinguer !

Axel Cornic

Les barrages de Ligue des Champions ont livré leur premier verdict avec déjà des gros clubs qui ont été éliminés. C’est le cas de l’AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, qui est beaucoup critiqué depuis quelques semaines et notamment depuis le départ d’un certain Ismaël Bennacer, qui a rejoint l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal.

C’est un sacré coup de tonnerre en Italie. Alors que l’Inter s’est directement qualifié pour les 8e de finale, les autres équipes de Serie A engagée en Ligue des Champions ont dû passer par les barrages instaurés dans la nouvelle version. Et deux sont déjà sorties avec l’Atalanta, mais surtout avec l’AC Milan, qui semblait pourtant armé pour aller plus loin.

Ibrahimovic sous le feu des critiques

Lors de l’après-match, Zlatan Ibrahimovic était en première ligne pour essayer d’expliquer cet échec. « J'ai joué ici et je peux dire que cette équipe a aujourd'hui plus de chances de gagner : elle est deux fois plus forte que celle qui a gagné le Scudetto en 2022. Nous avons gagné avec cette équipe, mais celle-ci est meilleure en termes de qualité » a déclaré au micro de Sky Sport Italia l’ancien du PSG, qui est devenu dirigeant du club milanais.

« Il avait un milieu de terrain extraordinaire, mais il a tout démonté »

Sauf que cette sortie a rapidement fait réagir Zvonimir Boban, qui a reproché au Suédois plusieurs erreurs, dont notamment celle de laisser Ismaël Bennacer filer vers l’OM. « Il avait un milieu de terrain extraordinaire : Bennacer, Kessie et Tonali... Il y avait Saelemaekers qui donnait l'équilibre, Theo et Leao étaient différents. Et il a tout démonté » a expliqué l’ancien milieu de l’AC Milan, sur le plateau de Sky. « Ibra connaissait l'équipe, c'est pourquoi je trouve curieux qu’il dise ça. Je rappelle que cette équipe avait remporté le Scudetto et atteint la demi-finale de la Ligue des Champions ».