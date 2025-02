OM - Bennacer : L’annonce qui va faire jubiler les Marseillais !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé le dernier jour du mercato hivernal en provenance de l’AC Milan, Ismaël Bennacer a disputé son premier match à domicile en tant que joueur de l’OM samedi dernier, lors de la victoire face à l’ASSE (5-1). L’international algérien a été impressionné par l’ambiance au Stade Vélodrome, qui n’a rien à envier à San Siro selon lui.

Ce mardi, les trois dernières recrues de l’OM, Amine Gouiri, Amar Dedic et Ismaël Bennacer, sont allés à la rencontre des supporters marseillais, à l’occasion d’une séance de dédicace organisée dans une boutique officielle du club. L’occasion pour l’ancien joueur de l’AC Milan de donner ses impressions après avoir disputé son premier match au Stade Vélodrome samedi face à l'ASSE (5-1).

« Le Vélodrome c’est vraiment quelque chose de très, très, très particulier, je peux vous le dire »

« La différence entre l’OM et l’AC Milan quand je vois cette ferveur ? Franchement, il n’y a pas beaucoup de différences. J’ai joué dans pas mal de stades, à San Siro notamment, et le Vélodrome c’est vraiment quelque chose de très, très, très particulier, je peux vous le dire. J’ai vu des belles soirées de Ligue des champions à San Siro, et déjà le match de ce week-end c’était quelque chose de particulier, ça m’a fait chaud au cœur », a confié Ismaël Bennacer au micro de Maritima.

« Je ne suis pas venu ici pour faire figuration »

« Aussi, la façon dont les gens nous reconnaissent ici, c’est quelque chose qui fait chaud au cœur et on a envie de vraiment, vraiment, vraiment tout donner sur le terrain, et de gagner surtout, c’est ça le plus important », a ajouté Ismaël Bennacer, qui a affiché ses ambitions avec l’OM : « Je suis venu ici avec des objectifs, pour gagner quelque chose. Je ne suis pas venu ici pour faire figuration. Je suis venu pour aider l’équipe le plus possible. »