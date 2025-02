OM : Les explications après la signature polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, un partenariat a fait grand bruit du côté de Marseille. En effet, le club marseillais du Burel FC officialisait son rapprochement… avec l’OGC Nice. Chez les fans de l’OM, on a eu du mal à le digérer et les critiques ont alors été nombreuses. Face à ces réactions, des explications ont été apportées.

Depuis plusieurs années maintenant, l’OM est pointé du doigt pour ses lacunes au sein de sa formation. Mais encore faut-il réussir à repérer les cracks assez jeunes. Le club phocéen peut compter sur un bassin de talents fourni, mais n’est pas forcément aidé par les plus petits clubs. C’est ce qui est arrivé avec le Burel FC. En effet, le club marseillais a décidé non pas de s’associer avec l’OM, mais plutôt avec l’OGC Nice.

« L’OM a confondu vitesse et précipitation »

Immédiatement, ce partenariat entre le Burel FC et l’OGC Nice a fait polémique vis-à-vis de l’OM. Dans un communiqué, Serge Obré, directeur sportif du petit club marseillais, s’est expliqué, confiant : « On ne voulait pas s’asseoir sur notre ADN. À l’époque, l’OM a confondu vitesse et précipitation, en voulant recruter chez nous de nombreux jeunes joueurs et joueuses. Si on nous prend les fruits avant qu’ils soient mûrs, cela va à l’encontre de nos intérêts ». Il est alors expliqué dans le communiqué que le Burel FC veut conserver ses joueurs jusqu’à 14 ans, mais à l’OM, on voulait les recruter encore plus tôt.

« Ce mariage avec l’OGC Nice est un mariage professionnel »

« On a d’un côté un club qui a tout fait pour nous perdre : l’OM. Et de l’autre, un club qui nous désire et a tout fait pour nous avoir : l’OGC Nice. On a trouvé plus de Marseillais à Nice qu’à l’OM ! Ce ne sont pas des gens du Nord ou d’ailleurs qui vont m’expliquer, à moi, avec mon accent et ma faconde, ce que représentent Marseille et l’OM. On reste marseillais et on le revendique ! On a la fibre OM et le sang bleu et blanc. Mais on est obligé de faire la part des choses, car on a un club à faire tourner et on doit grandir et se structurer. Ce mariage avec l’OGC Nice est un mariage professionnel. Ce mariage avec l’OGC Nice est un mariage professionnel comme il en existe de partout en France entre clubs pros et amateurs », a ensuite poursuivi Serge Obré.