Danse avec les stars - Frank Leboeuf : La déclaration d'amour en direct !

Amadou Diawara

En lice dans l'émission Danse avec les Stars cette année, Frank Leboeuf s'est fait éliminer lors du dernier prime de vendredi. Partenaire de l'ancien footballeur professionnel, Candice Pascal a eu du mal à accepter la fin de leur aventure. En larmes, la danseuse a tenu à déclarer sa flamme à Frank Leboeuf.

Après avoir fait le plus grand bonheur de Chelsea et de l'équipe de France, Frank Leboeuf a formé un couple avec Candice Pascal à Danse avec les Stars. En effet, ils ont tous les deux fait équipes dans l'émission diffusée sur TF1. Toutefois, Frank Leboeuf et Candice Pascal se sont fait éliminer lors du dernier prime de ce vendredi.

Danse avec les Stars : Le couple Leboeuf-Pascal est éliminé

Juste après l'élimination à Danse avec les Stars, Candice Pascal a tenu à faire une déclaration d'amour à Frank Leboeuf, n'ayant pas pu retenir ses larmes.

«Frank, t'es une rencontre incroyable»

« Frank, t'es une rencontre incroyable, tu es une personne incroyable, et vraiment... Tout le reste je te le dirai en privé. Je t'adore, je te garde au plus profond de mon cœur. Je ne veux pas te quitter donc c'est pour ça que je pleure ce soir, mais tout va bien », a confié Candice Pascal sur TF1. Voilà un message qui devrait faire plaire à Frank Leboeuf.