Surprise, Vincent Moscato débarque sur TF1 !

Amadou Diawara

Après avoir brillé sur les pelouses, Frank Leboeuf s'est illustré sur les parquets de l'émission Danse avec les Stars sur TF1. Lors du dernier prime de vendredi, Vincent Moscato était le danseur mystère de l'ancien footballeur professionnel. Interrogé sur RMC Sport, le présentateur du Super Moscato Show a livré ses impressions sur sa prestation.

Candidat de Danse avec les Stars cette saison, Frank Leboeuf fait équipe avec Candice Pascal. Mais la semaine dernière, le champion du monde 98 a eu un deuxième partenaire dans l'émission : Vincent Moscato. En effet, l'ancien joueur du XV de France était le danseur mystère de Frank Leboeuf lors du dernier prime de ce vendredi.

«Ça me fait plaisir d'être son danseur mystère»

Juste avant de danser avec Frank Leboeuf, Vincent Moscato s'est livré sur leur relation spéciale. « Frank, on a bossé ensemble. Il venait parfois dans mon émission qui s'appelle Le Moscato Show. C'est un copain, c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être son danseur mystère. On a beaucoup de points communs sur notre reconversion, sur le sport, en plus on a le même coiffeur », a confié le présentateur du Super Moscato Show sur TF1 ce vendredi.

«C'était plutôt sympa»

De retour dans l'émission le Super Moscato Show ce lundi, Vincent Moscato s'est livré sur sa prestation aux côtés de Frank Leboeuf à Danse avec les Stars. « C'était plutôt sympa. J'ai fait une heure d'entraînement. Mais bon, moi, que j'en fasse une ou dix, je n'ai pas des grosses vertus, des grosses qualités pour danser. C'était une greffe à la fin, c'était juste un clin d'œil, je n'allais pas m'entraîner non plus. Il se débrouille, il est sérieux. Il a bossé, mais il s'est claqué la semaine dernière. Il est blessé donc quand tu es blessé, tu ne peux pas faire la chorégraphie », a déclaré l'ancien joueur de rugby.