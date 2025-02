Bennacer : L’OM annonce un échec !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l'OM sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Ismaël Bennacer avait déjà eu des contacts avec la direction phocéenne l'été dernier et était ciblé depuis des mois. Mais l'OM avait échoué dans ce dossier la première fois comme le raconte Roberto De Zerbi.

L'OM a frappé un gros coup en toute fin de mercato hivernal en officialisant l'arrivée d'Ismaël Bennacer (27 ans) en provenance du Milan AC. Comme le10Sport.com vous l'avait révélé avant tout le monde, la direction de l'OM avait repris contact quelques heures avant la fermeture du marché pour le milieu de terrain algérien, et l'affaire a cette fois-ci été conclue. Contrairement à l'été dernier...

L'OM ne s'arrête jamais ! De Zerbi reçoit des renforts prometteurs pour un hiver chaud 🔥

➡️ https://t.co/0qVPViFbv8 pic.twitter.com/Dcerq9LEnD — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 8, 2025

L'OM a échoué avec Bennacer l'été dernier

Cette semaine, au cours de sa conférence de présentation à l'OM, Ismaël Bennacer a indiqué qu'il avait été été contacté par Medhi Benatia l'été dernier pour une arrivée au club : « Il n'y a pas eu de contact avant 2024. Cet été, je revenais d'une blessure importante. Je voulais me concentrer sur mon retour de blessure. Il y a un nouveau coach qui est arrivé à Milan avec des idées claires et qui comptait sur moi. C'était plus compliqué pour partir cet été. Voilà pourquoi ça ne s'est pas fait », a lâché l'international algérien. L'OM avait donc eu un premier échec pour Bennacer...

De Zerbi confirme !

Et vendredi, interrogé à son tour en conférence de presse sur la signature de Bennacer à l'OM, Roberto De Zerbi a confirmé son intérêt datant du dernier mercato estival et son premier échec à ce moment-là : « Moi aussi j'aurais voulu qu'il vienne à Brighton quand Caicedo est allé à Chelsea. Je pense que ses caractéristiques sont compatibles en tous points avec notre style de jeu. C'est un joueur absolu, il voulait déjà venir à Marseille. On parlait déjà de lui en août, mais on n'avait pas réussi à conclure et on en a reparlé le dernier jour quand Mehdi Benatia m'a dit qu'il y avait la possibilité de le prendre », assure l'entraîneur italien de l'OM. La patience a fini par payer dans ce dossier.