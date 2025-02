Un «chien de la casse» à l'OM à cause de Bennacer ? Il rétablit la vérité !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour conclure son mercato hivernal, l’OM a réalisé un joli coup avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer. L’international algérien a été prêté avec option d’achat par le Milan AC. Un recrutement qui ne sera pas sans conséquence, notamment pour Valentin Rongier. Pour autant, malgré Bennacer, le Français ne devrait pas disparaitre de la circulation.

Après l’échec avec Ismaël Bennacer l’été dernier, l’OM n’avait pas oublié l’Algérien. Le club phocéen est ainsi revenu à la charge lors de ce mercato hivernal comme le10sport.com vous l’a révélé. Et cette fois, ça s’est bien terminé. En effet, le milieu de terrain a été prêté avec option d’achat par le Milan AC. Avec Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg et Bennacer, le milieu de l’OM s’annonce solide.

« Ça ne veut pas dire que Rongier ça va devenir le chien de la casse »

Valentin Rongier pourrait par conséquent être relégué un peu au second plan à l’OM. Néanmoins, comme expliqué par Jérôme Rothen sur RMC, le milieu de terrain olympien aura encore sa chance malgré Ismaël Bennacer : « Aujourd’hui, si c’est le cas, Bennacer il jouera, Rabiot et Hojbjerg indéboulonnables. Donc ton milieu à 3 il est comme ça. Ça veut dire que celui qui va sauter c’est Rongier, mais ça ne veut pas dire que Rongier ça va devenir le chien de la casse, qu’il ne jouera plus une seule minute ».

« Il aura du temps de jeu »

« Il a montré qu’il pouvait stabiliser cette équipe là. Mais Rongier sait aussi que c’est un bon joueur, mais pas un très bon joueur, pas un joueur international. Il rentre dans le rang, mais ça ne veut pas dire qu’il ne servira à rien. Il aura du temps de jeu », a-t-il poursuivi sur le joueur de l’OM.