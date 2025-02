Mercato : L’OM rate un gros transfert, c’est confirmé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les dernières du mercato hivernal, l'OM a officialisé la venue d'Ismaël Bennacer. Un joueur qui était suivi par la direction marseillaise depuis plusieurs mois. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto de Zerbi a confirmé que son club lorgnait déjà sur le milieu de terrain algérien durant l'été.

Cette nouvelle tentative était la bonne pour l‘OM. Lundi dernier, le club marseillais est parvenu à trouver un accord avec le Milan AC pour le prêt jusqu’à la fin de la saison d’Ismaël Bennacer. Mais dans ce dossier, la formation phocéenne ne partait par de zéro puisque les contacts n’ont jamais été rompus avec le milieu de terrain algérien.

De Zerbi confirme un échec

Comme l’a confirmé Roberto de Zerbi en conférence de presse, l’OM avait déjà tenté le coup dans les dernières heures du dernier mercato estival. Faute de temps, le club phocéen n’avait pu aller au bout.

« On parlait déjà de lui en août »

« Je pense que ses caractéristiques sont compatibles en tous points avec notre style de jeu. C'est un joueur absolu, il voulait déjà venir à Marseille. On parlait déjà de lui en août, mais on n'avait pas réussi à conclure et on en a reparlé le dernier jour quand Mehdi Benatia m'a dit qu'il y avait la possibilité de le prendre » a confié De Zerbi en conférence de presse ce vendredi.