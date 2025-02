OM : Menacé, il fait condamner le boss !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Medhi Benatia le dit haut et fort, il a subi la plus « grosse humiliation de sa vie » face au LOSC le 14 janvier dernier. Pour avoir réclamé de façon trop véhémente un penalty sur Jonathan Rowe, le dirigeant marseillais a été sanctionné de trois mois de suspension ferme et de trois mois avec sursis. Alors que l'OM a annoncé sa décision de faire appel, de nouvelles révélations sont faites sur la commission de discipline de la FFF.

Medhi Benatia n’en démord pas. Son honneur a été touché au Vélodrome, un soir de seizième de finale de Coupe de France face au LOSC. Présent sur le bord du terrain, le directeur du football de l’OM avait été expulsé par Clément Turpin pour avoir exprimé de façon trop véhémente un penalty non sifflé sur Jonathan Rowe. La commission de discipline de la FFF s’est saisi du dossier et a décidé d’infliger à Benatia une suspension de trois mois ferme, plus trois mois avec sursis. Mais ce qui a choqué, c’est la différence de traitement avec Olivier Létang, condamné « seulement » durant un mois. Le passif de Benatia, déjà sanctionné en octobre, a sûrement joué. Mais pour l’ancien international marocain, cette décision demeure profondément injuste.

Le coup de gueule de Benatia

« Pourquoi moi, quand je montre du doigt, je suis menaçant, pourquoi d'autres, quand ils vont dans le contact physique, ce n'est pas une menace ? J'irai jusqu'au bout juridiquement pour montrer aux yeux de tous que c'est gravissime ce qui se passe. Si vous pensez une seconde que dans dix ans, j'en rigolerai... Ce que j'ai vécu contre Lille... l'une des plus grosses humiliations de ma vie. Tu te sens minable, pas traité comme les autres » a confié Benatia dans les colonnes de L’Equipe.

La commission de discipline aurait snobé l'OM

Ce vendredi, La Provence s’attarde sur l’audition de Benatia devant la commission de discipline de la FFF et les révélations qui sont faites ne devraient en aucun cas apaiser la colère de l’OM. Car le média laisse clairement entendre que l’instance n’a pas prêté d’importance aux arguments du club marseillais. Seule la parole du quatrième arbitre qui « s’est senti menacé » a trouvé des oreilles attentives. L’OM et Benatia ont déjà fait savoir qu’ils feraient appel de cette décision.