OM : Trois joueurs clashés par Benatia ?

Plusieurs recrues du dernier mercato estival ont finalement quitté l'OM après seulement six mois passés au sein du club phocéen : Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné. Et à en croire les propos de Medhi Benatia qui ne mâche pas ses mots, ces joueurs n'ont pas mis le sérieux qu'il fallait durant leurs six mois passés à l'OM.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE jeudi, Medhi Benatia lâche ses vérités et règle notamment ses comptes avec trois joueurs passés par l'OM ces derniers mois : Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné. Trois joueurs qui ont suivi la même trajectoire, puisqu'ils viennent tout juste de quitter le club phocéen seulement six mois après leur arrivée. Et Benatia, avec des propos assez offensifs, ne manque pas de tacler ces trois éléments sur leur échec à l'OM.

« Quand le joueur te fait des réflexions... »

« Tu recrutes un joueur sur du scouting, par vidéo, en se déplaçant à des matches, via des échanges téléphoniques, furtifs aussi dans un restaurant, par exemple... Son caractère, tu ne le découvres qu'après la signature. Au début, tout est beau, tout est rose. Mais quand le joueur commence à faire deux, trois matches sur le banc, quand il te fait des réflexions parce qu'on lui demande plus, dans l'intensité, sur la rigueur, le travail, le sacrifice, la réaction au ballon perdu et qu'il répond : "C'est la faute de l'autre, pas la mienne, ou c'est le coach, etc.", là, tu te dis : ça va être plus compliqué que prévu pour en tirer le maximum. Dans les appels, la première chose que De Zerbi dit aux joueurs, c'est : "Donne-moi ton coeur, donne-moi ta tête, fais-moi confiance, suis-moi, et le reste ça viendra." La réponse : "Oui, oui, oui..." Si ça ne se traduit pas par des actes pendant des mois, on fait comment ? On fait semblant que tout va bien, parce qu'on les a choisis, parce qu'on ne veut pas se mouiller ? Nous, on a décidé de prendre des décisions pour améliorer les choses », lâche le directeur sportif de l'OM.

« Si l'attitude n'est pas bonne... »

Medhi Benatia poursuit sur ces trois joueurs au passage éclair dans les rangs de l'OM : « Mon but n'est pas de changer d'équipe tous les cinq mois. On peut avoir de la patience, mais il y a des choses qui ne sont pas négociables, le but est de se fier à certains joueurs avec une certaine mentalité et d'aller de l'avant, comme un Isma Bennacer, par exemple, je sais qu'il remplit toutes ces cases. Je n'ai aucune peur à le dire : pour certains, on continuera à passer pour un hall d'aéroport, mais on prendra la responsabilité de changer si l'attitude n'est pas bonne », poursuit le dirigeant marseillais. Un tacle à peine masqué envers Wahi, Brassier et Koné...