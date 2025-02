Aubameyang, l’annonce choc de l’OM !

Amadou Diawara

Arrivé en tant que conseiller à l'OM, Medhi Benatia est désormais le directeur sportif du club. Interrogé sur ses débuts au Vélodrome en tant que dirigeant, le Marocain a pointé du doigt la mauvaise gestion marseillaise. D'après Medhi Benatia, les hautes sphères de l'OM ne donnaient pas la bonne charge de travail aux joueurs auparavant.

Le 30 novembre 2023, Medhi Benatia a fait son retour à l'OM. Passé par Marseille durant sa carrière de joueur, le Marocain est revenu en tant que conseiller sportif. Et le 8 janvier dernier, Medhi Benatia a été promu. En effet, il est devenu le nouveau directeur sportif de l'OM de Pablo Longoria.

Dernière minute au mercato ! Ismaël Bennacer débarque à l'OM en prêt. Quelles ambitions pour lui cette saison ? ⚽️

➡️ https://t.co/FT6CqoQjM8 pic.twitter.com/3amwiQKoJp — le10sport (@le10sport) February 6, 2025

Benatia a halluciné lors de son arrivée à l'OM

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Medhi Benatia s'est livré sur son arrivée à l'OM. A en croire l'ancien pensionnaire de la Juventus, la gestion du club phocéen était mauvaise.

«On n'est pas sur le bon chemin »

« Quand j'arrive, je vois Aubameyang, 34 ans, un des plus grands buteurs des quinze dernières années, qui joue tous les matches, jeudi-dimanche-jeudi-dimanche, eh bien, il s'entraîne pareil qu'un Vitinha, qui a 22 ans et ne joue pas beaucoup. Je vois un Nyakossi ou un Bamo Meïté qui s'entraînent pareil qu'un Gigot ou un Balerdi... Je n'avais jamais vu ça dans ma carrière. Il faut leur expliquer pourquoi on n'est pas sur le bon chemin », a déclaré Medhi Benatia, actuel directeur sportif de l'OM.