OM : Gros coup de pression pour McCourt !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé conseiller sportif de l'OM il y a un an, Medhi Benatia a constaté de nombreuses défaillances en interne lors de ses premiers mois au sein du board marseillais. Et le dirigeant marocain n'a pas hésité à mettre un gros coup de pression à Pablo Longoria et Frank McCourt, le propriétaire américain, pour les choses changent rapidement à l'OM.

En débarquant au sein de la direction de l'OM en tant que conseiller sportif en plein milieu de la saison 2023-2024, Medhi Benatia savait qu'il aurait du pain sur la planche. Et dans un large entretien accordé à L'EQUIPE ce jeudi, l'ancien défenseur marocain, qui a depuis été nommé directeur sportif de l'OM, ne mâche pas ses mots sur l'état du club il y a encore quelques mois.

Un vent nouveau souffle sur l'OM ! Découvrez comment Pablo Longoria façonne l'avenir du club en s'entourant de talents 🌟

➡️ https://t.co/UHiIq5Sysb pic.twitter.com/FZngJLpq8b — le10sport (@le10sport) February 6, 2025

« Bordel dans le club »

« Entre les départs à la CAN, le mercato encadré par la DNCG, peu de moyens pour recruter... Une équipe très moyenne, une attitude catastrophique. Tant de choses à changer, de bordel dans le club », confie Benatia, qui n'a pas hésité à mettre la pression sur Pablo Longoria et Frank McCourt, respectivement président et propriétaire de l'OM, pour faire bouger les choses.

Benatia a mis la pression

« Tu finis 8e en L1, bien sûr, c'est honteux, je le vis comme le plus gros échec sportif de ma carrière. Et en fin de saison, j'ai dit : "Soit on décide de prendre des décisions radicales, soit on risque de foncer dans le mur." Et moi, je n'ai pas le temps pour ça, j'ai d'autres projets. Pablo, en alignement avec le propriétaire : "Non, non, on ne va pas aller dans le mur, s'il faut tout changer, on va tout changer. On va repartir sur une page blanche." », poursuit Benatia. Et le message est visiblement bien passé...