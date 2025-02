Mercato - PSG : Le pote de Kylian Mbappé a signé, il jubile !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, parmi les 7 signatures annoncées par le PSG, on a pu retrouver celle d’Achraf Hakimi. Alors que certaines rumeurs annonçaient le Marocain au Real Madrid, où il aurait pu retrouver son pote Kylian Mbappé, une prolongation jusqu’en 2029 a été signée par le latéral droit parisien. De quoi donner bien évidemment le sourire à Hakimi.

L’été dernier, le PSG a perdu Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Suite à ce départ, certains évoquaient la possibilité qu’Achraf Hakimi retourne chez les Merengue pour y retrouver son grand ami. Le scénario était alors que le Marocain s’engage librement en 2026 avec la Casa Blanca. Cela n’arrivera finalement pas et pour cause… Ce vendredi soir, le PSG a officialisé la prolongation d’Achraf Hakimi, désormais sous contrat jusqu’en 2029.

« Je suis très heureux »

Pas de retour au Real Madrid donc pour Achraf Hakimi, qui va continuer son aventure avec le PSG. Après avoir prolongé, le Marocain a d’ailleurs pris la parole pour les médias du club de la capitale, confiant : « Je suis très heureux de poursuivre mon parcours avec le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le Président, le Directeur sportif ainsi que le coach, qui ont rendu cela possible ».

« Un cadre idéal pour travailler et m’épanouir »

« Ce club et ses supporters ont vraiment quelque chose de spécial. Ici j'ai d’un cadre idéal pour travailler et m'épanouir sur le terrain. C'est un honneur de représenter ce grand club et j’ai hâte de continuer à contribuer à son histoire », a ajouté Achraf Hakimi.