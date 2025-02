Officiel : La déclaration d’amour qui scelle leur avenir au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, le PSG affrontait l’AS Monaco en Ligue 1 et le club de la capitale a profité de l’occasion pour annoncer pas moins de 7 signatures. Ainsi, pour Luis Enrique, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Yoram Zague, Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach, l’avenir va continuer de s’écrire avec le club de la capitale pour encore quelques années. Après avoir signé avec le PSG, ils ont d’ailleurs pris la parole.

Elles étaient annoncées depuis un moment déjà, les prolongations au PSG sont désormais officielles. En effet, ce vendredi, lors de l’avant-match de la rencontre face à Monaco, le club de la capitale a annoncé pas moins de 7 signatures. Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach ont signé un premier premier contrat pro jusqu’en 2027. Yoram Zagué a lui prolongé jusqu’en 2028 quand Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha ont eux allongé leur engagement avec le PSG jusqu’en 2029. De son côté, Luis Enrique va rester sur le banc parisien jusqu’en 2027.

« Paris, tu as une aura, un charisme unique »

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du PSG, on peut entendre les principaux concernés réagir à ces prolongations, avec une belle déclaration d’amour. Ça commence avec Achraf Hakimi, qui confie : « Paris, tu as une aura, un charisme unique et tu nous le transmets. Tu nous montres que l’élégance est une force. Chaque geste compte, il faut gagner avec panache. A Paris, la victoire a du style ». Nuno Mendes lui succède, expliquant : « Dès que je suis arrivé ici, j’ai su que toi et moi, on se ressemblait. Tu es une ville qui ne s’arrête jamais, où tout s’accélère. Comme toi, je vais toujours vers l’avant. Je prends la vitesse, partir de La Défense, suivre le rythme de tes boulevards, tu es une ville qui va vite mais surtout une ville qui voit loin ». Vient ensuite Vitinha qui fait savoir : « Paris, on se ressemble. On aime l’art. Paris, tu regorges d’artistes, tu sais les reconnaitre et ils te le rendent bien. Ici, je sais que je peux inscrire mon nom comme d’autres avant moi car quand on te donne, tu sais rendre pour toujours ».

« L’avenir s’écrit à Paris »

Yoram Zague, Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach se relaient ensuite pour dire : « On vient de Paris, du Grand Paris, où le vivier ne s’épuise jamais. Où toute une jeunesse comme nous veut poser son empreinte. Du bitume des City-stades, mélange d’amitié et d’amour du ballon, au Campus où tu nous façonnes car Paris est tourné vers l’avenir ». C’est Luis Enrique qui s’occupe enfin de la conclusion : « Paris, c’est tout ça. Une ville qui aime ceux qui y viennent. Une ville qui aime ceux qui la respectent, ceux qui imposent leur style pour longtemps. Ça c’est Paris. L’avenir s’écrit à Paris ».