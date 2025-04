Départ du PSG : Encore un tacle de Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG pour prendre la direction du Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé n'est pas resté en bons termes avec son ancien président Nasser Al-Khelaïfi avec qui il est d'ailleurs actuellement en conflit juridique. Et dans sa dernière interview donnée à une chaine de télévision espagnole, Mbappé semble envoyer un tacle à peine masqué envers le patron du PSG...

En refusant de prolonger son contrat avec le PSG la saison passée, Kylian Mbappé avait provoqué un divorce houleux avec son ancienne direction, et plus particulièrement le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi. Les relations se sont considérablement dégradées entre les deux hommes, et Mbappé semble appuyer là-dessus lorsqu'il encense Florentino Pérez, le président du Real Madrid, dans un entretien accordé à La Sexta.

Al-Khelaïfi indirectement taclé par Mbappé ?

« Ça n'a pas été facile de concrétiser son transfert au Real Madrid, mais la vérité est que j'ai toujours eu une bonne relation avec le président, car dès le premier jour il était à mes côtés, même quand je lui ai dit que je restais à Paris », confie Kylian Mbappé, qui semble donc avoir une bien meilleure relation avec Pérez qu'avec son ancien patron au PSG.

« Cela signifie beaucoup »

« Il a toujours eu de l'affection et des messages positifs pour moi, pour ma famille, qui est très importante pour moi. Et cela signifie beaucoup », conclut le capitaine de l'équipe de France à ce sujet. À bon entendeur...