«Je vais signer à l’OM», il balance un énorme scoop

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Chroniqueur de « La Maison des Maternelles » sur France 2, mais aussi journaliste football pour DAZN, Houssem Loussaïef est tout-terrain. Le journaliste empile les casquettes cette année, même si le sport conserve une place importante dans son emploi du temps de jeu. S'il doit sa réussite dans le journalisme à Abou Diaby, à l'origine d'un scoop qui allait lancer sa carrière.

En signant pour l’OM en 2015, Abou Diaby ne pensait pas lancer la carrière d’Houssem Loussaïef. En obtenant ce scoop, le jeune journaliste était parvenu à décrocher un stage chez RMC. Dans les colonnes de L’Equipe, il a évoqué son incroyable ascension.

Un coup dur pour De Zerbi : Nicolo Fagioli a privilégié la Serie A au rêve marseillais. 😱

➡️ https://t.co/d6shhntBSn pic.twitter.com/NIhiHNr6dv — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

« Il me donne l'exclu »

« Je l'appelle et le harcèle pendant tout l'été ! Il me dit : "Tu as à ma parole que lorsque je ferai un choix pour mon prochain club, tu le sauras !" Un jour, il m'alerte : "C'est bon, j'ai échangé avec Marcelo Bielsa, je vais signer à l'OM." Il me donne l'exclu et on fait même l'interview » a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Equipe.

« Ce mec-là, il a faim ! »

A travers cette exclusivité, Loussaïef souhaitait montrer qu’il en avait dans le ventre. « J'ai tout de suite voulu montrer que je pouvais être plus qu'un exécutant et capable de décrocher des infos ! (…) Tout de suite, la direction de RMC s'est dit : "Ce mec-là, il a faim !" » a-t-il lâché.