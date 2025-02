Pascal Praud raciste avec les joueurs de foot ? Pierre Ménès répond !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement interrogé sur les orientations politiques de Pascal Praud, Pierre Ménès doit cette fois-ci évoquer auprès des internautes de sa chaine Youtube le comportement de l'animateur de CNews avec les joueurs de foot noirs. Et l'ancien consultant de Canal + est formel : Praud n'a jamais d'attitude ou de discours raciste à leur encontre.

Pierre Ménès n'en finit plus de répondre à des questions au sujet de Pascal Praud ! Ces derniers jours, sur sa chaine Youtube, le journaliste sportif avait assuré la défense de l'animateur de CNews sur son traitement et ses idées politiques : « Pascal a des opinions, on le sait, il est plus de droite. Bah si vous êtes plus de gauche, vous écoutez Radio France ou France Inter et vous écoutez Léa Salamé le samedi soir. Et si vous êtes de droite, vous écoutez Pascal Praud et Cnews. C’est la pluralité, la diversité, la liberté d’expression. Elle est valable pour tous », a expliqué Ménès.

Il ne m’a jamais tenu de tels propos en privé je ne l’aurai pas supporté — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 17, 2025

Ménès connait bien Pascal Praud

Il faut dire que les deux hommes se connaissent bien, d'autant que Pierre Ménès vit désormais toute l'année à La Baule, lieu où Pascal Praud passe ses vacances. Et les interrogations des internautes au sujet de l'animateur de CNews vont toujours plus loin...

« Il ne m’a jamais tenu de propos racistes en privé »

Via son compte X, Pierre Ménès a répondu à la question suivante sur Pascal Praud : « Toi qui as été ami avec Patrick Vieira, Abedi Pelé, Thierry Henry ou Bafé Gomis, ça ne te dérange pas que Praud les considère différemment parce qu’ils ont une autre couleur de peau ? ». Et la réponse de l'ancien du Canal Football Club est cash : « Il ne m’a jamais tenu de tels propos en privé je ne l’aurais pas supporté », rétorque Ménès.