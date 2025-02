Pascal Praud - CNews : Pierre Ménès s’agace !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que les positions politiques de Pascal Praud suscite toujours autant la polémique, Pierre Ménès a été invité à se prononcer à ce sujet sur sa chaine Youtube. Et l'ancien consultant de Canal +, qui connait très bien l'animateur de CNews, s'agace sur le sujet et assure sa défense en rappelant le principe de liberté d'expression.

Plutôt proche de Pascal Praud dans la vie, Pierre Ménès a d'ailleurs récemment révélé qu'il avait largement contribué à son arrivée sur RTL à l'époque. Et lorsqu'il est interrogé par un internaute via sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, sur les positions politiques de Pascal Praud qui fait polémique sur CNews, Pierre Ménès n'hésite pas à monter au créneau.

« Si vous êtes de gauche, vous écoutez Léa Salamé »

« Pascal a des opinions, on le sait, il est plus de droite. Bah si vous êtes plus de gauche, vous écoutez Radio France ou France Inter et vous écoutez Léa Salamé le samedi soir. Et si vous êtes de droite, vous écoutez Pascal Praud et Cnews », rétorque sèchement Pierre Ménès au sujet de Pascal Praud et de son émission sur CNews.

« La liberté d'expression est valable pour tous »

« C’est la pluralité, la diversité, la liberté d’expression. Elle est valable pour tous », précise Pierre Ménès pour répondre aux détracteurs de Pascal Praud. Le message est passé...