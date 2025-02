Danse avec les Stars : «Je n’ai jamais autant pleuré», le gros craquage de Leboeuf

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le prochain numéro de Danse avec les Stars risque d’être chargé en émotion. Les candidats vont devoir fendre l’armure lors d’un numéro consacré aux histoires personnelles. Florent Manaudou devrait évoquer sa relation avec sa sœur, Laure, tandis que Frank Leboeuf devrait rendre un hommage émouvant à sa femme, Chrislaure Nollet. Dans un extrait diffusé sur TF1 +, le champion du monde 1998 s’est dévoilé comme jamais devant sa partenaire Candice Pascal.

Leboeuf craque devant sa partenaire

« J'ai appris que cette semaine c'est une semaine un petit peu spéciale où on se raconte un peu intimement. Moi, j'avais envie de faire partager mon amour que j'ai inconditionnel pour mon épouse. C'est quelqu'un qui compte énormément » a confié Leboeuf, avant de fondre en larmes. « Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie que depuis que je danse avec toi. Au-delà du challenge de se produire par rapport au regard des autres, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus personnel par rapport à toi. On sent que c'est pur et que ce n'est pas pleurer pour pleurer, que tu as besoin de relâcher » a confié l’ancien footballeur.

« Je veux qu'elle soit à peu près fière de moi »

Sur un tango argentin, Leboeuf va tenter de faire chavirer le jury de l’émission. « L'amour et la passion qu'il y a entre deux êtres. Je suis prêt à tous les sacrifices. Je t'écouterai comme je t'ai écouté sur une valse contemporaine que je ne connaissais pas non plus. J'ai voulu faire Danse avec les stars parce que je voulais être capable de danser avec elle après que tu m'aies tout appris, que je puisse danser, qu'elle soit à peu près fière de moi quand nous dansons » a-t-il lâché.