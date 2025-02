Riolo vs Hanouna : Le clash lancé sur les réseaux ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compagne de Daniel Riolo, Géraldine Maillet est l’une des chroniqueuses récurrents sur Touche Pas à Mon Poste aux côtés de Cyril Hanouna. Mais voilà que dernièrement, ça a pas mal chauffé entre le présentateur et l’ancienne mannequin. De quoi faire réagir de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, au point de demander une intervention de Daniel Riolo.

Alors qu’on connait Daniel Riolo en tant que journaliste sur L’After Foot, sa compagne travaille elle aussi dans les médias. Géraldine Maillet est en effet, depuis plusieurs années maintenant, l’une des chroniqueuses de Cyril Hanouna sur Touche Pas à Mon Poste. Sur le plateau de C8, elle n’hésite alors pas à dire ce qu’elle pense. Au point qu’on voit certaines étincelles entre Cyril Hanouna et Géraldine Maillet.

« Vous nous faites chier Géraldine »

Dernièrement, on a notamment pu assister à un échange assez musclé entre Cyril Hanouna et Géraldine Maillet. « C’est insupportable cette Géraldine Maillet. On est en train de rigoler, vous venez nous faire chier. Sans rigoler. Vous nous faites chier Géraldine. Déjà que vous me gonfliez à la radio la semaine dernière, vous me gonflez à la télé aujourd’hui », a balancé le présentateur de TPMP, agacé par la compagne de Daniel Riolo.

⚡️🇫🇷VIDÉO - L’animateur phare de Vincent Bolloré, Cyril #Hanouna, chantre autoproclamé de la « liberté d’expression », n’aime visiblement pas quand on ne pense pas comme lui. Une séquence révélatrice et assez malaisante, diffusée mardi soir sur C8... pic.twitter.com/bvg7NZqfIK — Brèves de presse (@Brevesdepresse) February 19, 2025

Daniel Riolo va réagir ?

Ce clash a alors fait beaucoup réagir les internautes sur X. Et nombreux ont été ceux à interpeller Daniel Riolo suite à cet échange entre Cyril Hanouna et Géraldine Maillet. Le journaliste sportif a ainsi été exhorté à répondre voyant comment on parlait mal à sa compagne. Le début d’un clash ? A voir si Daniel Riolo prendra position dans cette affaire.