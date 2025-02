Hanouna : «C'est scandaleux», l’énorme accusation de Pierre Ménès

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les prochains jours, C8 devrait fermer ses portes. La chaîne paye sûrement les nombreux dérapages de son animateur star Cyril Hanouna. Si certaines figures du petit écran pointent du doigt la responsabilité d'Hanouna, d'autres lui ont apporté leur soutien à commencer par Pierre Ménès, ancienne figure de Canal +.

A moins d’une décision surprise du Conseil d’État, la chaîne C8 devrait fermer ses portes le 28 février prochain. L’ARCOM a refusé le renouvellement de sa fréquence TNT, ce qui pourrait mettre plusieurs personnes au chômage, pas Cyril Hanouna. L’Animateur star de la chaîne pourrait rebondir dans le groupe M6. En tout cas, Michel Cymes se félicite de ne pas le compter dans les équipes de France Télévisions.

Cymes tacle Hanouna

« Je comprends pour les équipes de la chaîne. Et en même temps, je ne vais pas m’apitoyer sur le sort d’un type qui m’a insulté pendant des années dans son émission. C’est dramatique pour les gens qui bossent pour C8 qui vont payer pour les conneries d’un animateur. C’est malheureux pour eux » a confié le médecin sur France 5. De son côté, Pierre Ménès déplore la décision de l’ARCOM qui est, selon lui, purement politique.

« Scandaleux »

« Je n’ai aucun conseil à donner à Hanouna. Je trouve lamentable de supprimer une chaîne et beaucoup d’émissions juste pour se faire un gars. Car l’ARCOM visait Touche pas à mon poste. Si le contenu de TPMP était sulfureux pas sûr que les autres émissions avaient un contenu sulfureux. Je trouve ça scandaleux que l’on supprime la chaîne numéro un de la TNT pour des raisons politiques. On reproche à Radio France ou Léa Salamé d’avoir une émission exclusivement de gauche. Si tu n’as pas envie de regarder un programme, tu changes » a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur sa chaîne Youtube.