Hanouna-Mbappé : Le transfert raté à la télévision ?

Alors que le suspense plane sur l'avenir de Cyril Hanouna en raison du futur arrêt de C8, des discussions sont en cours pour une arrivée vers le groupe M6. Un mouvement qui soulève des questions, y compris dans l’entourage de l’animateur qui n’hésite pas à dresser un parallèle avec Kylian Mbappé...

Comme au foot, le mercato télé peut également s’avérer mouvementé, surtout lorsqu’un l’un des plus gros talents du PAF, Cyril Hanouna, est en passe de se retrouver libre de tout contrat. Alors que C8 est suspendu à la décision du Conseil d’État concernant son avenir, l’animateur de Touche Pas à Mon Poste pourrait être autorisé à rejoindre un nouveau groupe si l’arrêt de la huitième chaîne de la TNT est confirmé. M6 serait intéressé, mais pour quel projet ?

« C’est comme recruter Mbappé et le faire jouer arrière droit… »

Le sujet fait en tout cas réagir dans le paysage médiatique, y compris au sein de l’entourage de Cyril Hanouna qui s’interroge sur la volonté de M6 d’éloigner l’animateur du registre politique pour une émission purement divertissante sur W9. L’un de ses amis, rapporté par Le Parisien, doute de cette possibilité : « Je ne crois pas qu’à M6, ils puissent le changer ou le contrôler. Je ne comprends pas leur stratégie de vouloir ne lui faire faire que du divertissement. C’est comme recruter Mbappé et le faire jouer arrière droit… Parfois, je me demande si les dirigeants de M6 connaissent le personnage »

L’avenir de Cyril Hanouna en suspens...

Les négociations sont toujours en cours, et on devrait en savoir davantage cette semaine avec la décision du Conseil d’État qui actera ou non l’arrêt de C8. Cyril Hanouna décidera-t-il alors de poursuivre sa carrière sur le groupe M6, malgré cette volonté de le ramener à du divertissement pur ? « C’est impossible de faire revenir le dentifrice dans le tube », estime un autre proche. Affaire à suivre...