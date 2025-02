Droits TV - DAZN : Le boss de l’OM craque en privé !

La rédaction

Alors que les tensions autour des droits TV continuent d’agiter la Ligue 1, Pablo Longoria a exprimé son mécontentement face à la gestion du dossier DAZN. « Je suis fatigué d'apprendre par la presse ce qu'il se passe », aurait lâché le président de l’OM lors de la dernière réunion. Un climat tendu qui accentue les divisions entre les dirigeants du championnat, alors que Jean-Pierre Caillot, président du collège des présidents, menace de quitter son poste.

Si plusieurs réunions dédiées aux droits TV ont eu lieu entre les présidents de Ligue 1, les tensions ne se sont pas calmées après celle de ce vendredi. D’après les informations de RMC Sport, Jean-Pierre Caillot, président du collège des présidents de la Ligue 1 et patron du Stade de Reims, était au centre des critiques et a ensuite menacé de quitter son poste dans le groupe WhatsApp des présidents. « Je ne suis pas un 'laquais' de Labrune, mais juste un président qui se bat pour son petit club et l'intérêt général. Mais manifestement, certains ne le pensent pas. » aurait-il déclaré.

« Je suis fatigué »

Les frictions entre les dirigeants des clubs français ne se sont clairement pas calmées, et lors de la dernière réunion organisée à distance, Pablo Longoria a fait part de son mécontentement quant à la gestion du cas DAZN - droits TV. Le président de l’OM aurait déclaré : « Je suis fatigué d'apprendre par la presse ce qu'il se passe dans ce dossier. »

Nasser au secours

Mais Jean-Pierre Caillot n’est pas seul face à tous, certains dirigeants sont venus à son secours, notamment Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice : « Jean-Pierre doit rester notre président de collège. » Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a lui aussi apporté son soutien au président du collège des présidents de la Ligue 1 : « Je suis totalement d'accord, tout cela n'a rien à voir avec Jean-Pierre Caillot et il est vraiment l'opposé de tout cela. Il fait du très bon boulot et il doit rester. »