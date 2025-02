«J’ai entendu crier» : L’excitation pour la première fois d’un joueur de l’OM !

La rédaction

Amine Gouiri ne pouvait rêver meilleur départ à l’OM. Déjà décisif à plusieurs reprises, l’international algérien a rapidement trouvé ses marques sous les ordres de Roberto De Zerbi. Surtout, il se régale dans l’ambiance du Vélodrome, qu’il décrit comme « incroyable ». Porté par un collectif en confiance, l’ancien Rennais semble parfaitement lancé dans son aventure marseillaise.

Arrivé cet hiver à l’OM pour 22 M€ (bonus compris), Amine Gouiri avait la lourde tâche de faire oublier le flop Elye Wahi, parti à Francfort après seulement 6 mois à l’OM. Mission réussie pour l’international algérien, qui compte déjà 2 buts et 3 passes décisives avec l’OM en seulement 3 matchs. L’ancien Rennais a d’ailleurs ouvert le score d’une frappe limpide en lucarne pour débloquer son compteur de buts avec l’OM.

« Franchement, c'est incroyable »

Interrogé après le match sur son premier but et la réaction du Vélodrome, Amine Gouiri s'est enflammé pour les supporters de l’OM : « Je ne ressens pas ce genre de choses sur le terrain. Je n'ai pas ressenti ça. C'est juste que, quand le ballon est allé au fond du filet, j'ai entendu le stade crier. Oui, franchement, c'est incroyable (le Vélodrome, ndlr). Je pense qu'on a battu le record d'affluence. Ça montre qu'on fait du beau boulot et qu'on attire encore plus de supporters au stade. C'est une bonne chose. »

« J'ai pris énormément de plaisir »

Des débuts impressionnants avec l’OM et une troisième victoire consécutive depuis son arrivée. Le nouveau numéro 9 de l’OM s’est parfaitement intégré au style de jeu de Roberto De Zerbi et semble épanoui dans le collectif marseillais, comme il l'a reconnu en zone mixte, rapporté par Le Phocéen : « Ce n'est pas simple. Après, franchement, aujourd'hui, on a pris énormément de plaisir. J'ai pris énormément de plaisir et on est très contents parce que ce qu'on fait à l'entraînement la semaine, on le voit le week-end et ça paye. »