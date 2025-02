Deschamps au PSG, ça va cartonner !

La rédaction

L’avenir de Didier Deschamps après 2026 intrigue, surtout après son ouverture à une arrivée au PSG. Pour Marion Bartoli, il a tout pour réussir : gestion des égos, cohésion et surtout l’esprit de la gagne. Avec son immense expérience en club, notamment à Monaco, à la Juve et à l’OM, Deschamps semble taillé pour relever un nouveau défi.

Alors que Didier Deschamps a annoncé quitter la tête des Bleus après la Coupe du monde 2026, les questions sur son avenir se multiplient après sa déclaration auprès de L’Équipe : « Le PSG ? Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien ». Les rumeurs sur une probable arrivée au PSG font alors rage.

« Didier Deschamps est totalement synonyme d’esprit de la gagne »

Marion Bartoli, dans Les Grandes Gueules du sport, est convaincue que Didier Deschamps va réussir : « Il a cette capacité à gérer les égos et à créer cette cohésion de groupe, et il a énormément d’expérience. Ce que recherchent les présidents de club lorsqu’ils sélectionnent un entraîneur pour leur équipe, c’est d’avoir cet esprit de la gagne et on sait que Didier Deschamps est totalement synonyme d’esprit de la gagne. Pour toutes ces raisons, je pense que Didier Deschamps va réussir avec n’importe quel club. »

La grande expérience de DD

L'ancienne joueuse de tennis explique également que la grande expérience de Dider Deschamps en club lui permettra de performer : « Il a déjà entraîné trois fois en club avec l’AS Monaco, la Juve, qu’il a ramenée en D1, puis évidemment avec l’OM, avec qui il a fait le doublé Coupe-Championnat. Il a gagné trois fois la Coupe de la Ligue et deux Trophées des champions, et a terminé deuxième de Ligue 1 en 2011. Il n’a pas entraîné qu’en sélection. Didier (Deschamps), dans la mémoire collective actuelle, est surtout considéré comme un entraîneur de l’équipe de France, mais il a entraîné plus de dix ans en club. Il a emmené l’AS Monaco en finale de la Ligue des champions en 2004 en battant le Real Madrid de Zinédine Zidane et des Galactiques en demi-finale. Il a donc une immense expérience en club. »