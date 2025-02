Deschamps au PSG, «il y va en courant» !  

La rédaction

Didier Deschamps au PSG ? Interrogé par L’Équipe, le sélectionneur des Bleus n’a pas écarté cette possibilité après son départ en 2026. Une hypothèse qui séduit Eric Di Meco, convaincu que l’ancien coach de l’OM « irait en courant » à Paris. Mais selon lui, le PSG devra faire face à la concurrence des plus grands clubs européens.

Interrogé par L’Équipe au sujet de son avenir et d’une potentielle arrivée au PSG, Didier Deschamps a clairement laissé la porte ouverte : « Le PSG ? Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien. » Alors que le sélectionneur de l’Équipe de France quittera les Bleus après la Coupe du monde 2026, les spéculations sur son avenir se multiplient. Deschamps pourrait-il alors signer au PSG ?

«Il va s'éclater» : Voilà le crack français qu'il faut au PSG !

➡️ https://t.co/xHgBV24pII pic.twitter.com/Co98dpujeh — le10sport (@le10sport) February 15, 2025

Deschamps au PSG ?

Éric Di Meco s’est livré sur le futur de Didier Deschamps dans le Super Moscato Show, et l’ancien défenseur de l’OM voit bien l’ancien coach olympien prendre les rênes du PSG : « Est-ce que si le PSG vient, il répond oui ? Moi, je vous le dis : il y va en courant. C’est un entraîneur de haut niveau. Mais la deuxième question est : est-ce possible par rapport à son passé de joueur et d’entraîneur de l’OM ? Moi, je pense que ce sera possible, parce que la pression à Paris, il l’absorbera sans problème. »

« Ils seront en concurrence avec de gros clubs »

D’après le consultant RMC Sport, après le départ de Didier Deschamps, de nombreux clubs essaieront d’attirer l’entraîneur français, et pas seulement le PSG : « Le jour où il arrête l’équipe de France, il va y avoir tous les gros clubs européens qui chercheront un entraîneur et qui vont se retourner obligatoirement vers Didier Deschamps. Il n’y aura pas que Paris, ils seront en concurrence avec de gros clubs en Angleterre, en Italie… ».