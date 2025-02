Deschamps bientôt au PSG ? «Il est fait pour ça»

Alexis Brunet

Après la prochaine Coupe du monde, Didier Deschamps laissera sa place de sélectionneur de l’équipe de France. Le champion du monde 1998 n’est toutefois pas prêt d’aller à la retraite et, selon Pascal Dupraz, il pourrait bien reprendre en main un club. Les plus grandes formations d’Europe pourraient selon lui être intéressées par DD et pourquoi pas le PSG par exemple.

Il y a quelques semaines, Didier Deschamps a mis fin au suspense pour son avenir à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus l’a affirmé, il s’arrêtera après la Coupe du monde 2026. Il mettra donc fin à une aventure longue de 14 ans.

Deschamps peut coacher un grand club selon Dupraz

Didier Deschamps va donc dire au revoir bientôt à l’équipe de France, mais il ne compte pas pour autant s’arrêter. Le champion du monde 1998 ne veut pas prendre sa retraite et selon Pascal Dupraz qui s’est exprimé sur RMC, il pourrait très bien rebondir dans un grand club européen. De là à imaginer un avenir au PSG pour DD il n’y a qu’un pas. « Il y a quelque chose avec Didier Deschamps qui met tout le monde d'accord, c’est que Didier Deschamps, c'est un gagnant. Il gagne en club, il gagne en sélection. Il est fait pour ça, que ce soit en sélection ou en club. Si Didier Deschamps veut prendre un club une fois qu’il en aura terminé avec l’équipe de France, il aura le choix entre les plus grands clubs. Donc il continuera à gagner. »

Luis Enrique vient de prolonger

Toutefois, pour le moment, l’avenir de Didier Deschamps ne devrait pas s’inscrire au PSG. Le club de la capitale a dernièrement annoncé la prolongation de contrat de Luis Enrique jusqu’en 2027.