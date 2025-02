«L’un des meilleurs du monde» : Signature de rêve au PSG !

Pierrick Levallet

Il y a un peu plus d’une semaine maintenant, le PSG a officialisé pas moins de sept signatures. Le club de la capitale a notamment annoncé la prolongation de Luis Enrique, désormais sous contrat jusqu’en juin 2027. L’entraîneur de Toulouse n’a d’ailleurs pas hésité à couvrir son homologue parisien d’éloges.

Avant le match contre l’AS Monaco le 7 février dernier, le PSG a fait une annonce majeure. Le club de la capitale a officialisé sept nouvelles signatures, dont la prolongation de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol, désormais sous contrat jusqu’en juin 2027, convainc peu à peu son monde chez les Rouge-et-Bleu. Nasser Al-Khelaïfi est en tout cas ravi de son travail. Et il a même la reconnaissance de ses pairs en Ligue 1.

Luis Enrique est validé en Ligue 1 !

« Depuis que je le connais, cela ne change rien à ce que je pense de lui. C'est l'un des meilleurs du monde et, comme partout, il faut un peu de temps. Ce n'est pas facile d'arriver dans un nouveau pays et de transmettre sa passion, ses idées, et surtout de convaincre » a notamment confié Carles Martínez Novell, entraîneur de Toulouse, dans un entretien pour SPORT.

Une prolongation pour marquer l’histoire au PSG ?

L’adversaire du soir de Luis Enrique est visiblement impressionné par la qualité de son travail au PSG. Le coach de 54 ans, lui, entend bien évidemment poursuivre sur sa lancée. Récemment, la presse espagnole indiquait que Luis Enrique avait accepté de prolonger chez les champions de France afin de marquer l’histoire. À voir maintenant s’il y parviendra, en aidant le PSG à décrocher sa première Ligue des champions de son histoire par exemple.