«Je reviens» : L'annonce fracassante de Pogba !

Alexis Brunet

Paul Pogba n’a jamais été aussi proche de retrouver la compétition. Initialement suspendu quatre ans pour dopage, le Français a vu sa sanction être réduite et il pourra de nouveau jouer au plus haut niveau dès le 11 mars. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain a d’ailleurs posté un message plein d’espoir pour la suite de sa carrière.

Le compte à rebours touche bientôt à sa fin pour Paul Pogba. Dans moins d’un mois, le milieu de terrain sera officiellement autorisé à rejouer au football au haut niveau, car sa suspension pour dopage va prendre fin. Toutefois, pour le moment, le milieu de terrain n’a pas encore retrouvé un club pour la suite de sa carrière.

Pogba tease son retour

En attendant de trouver un nouveau club, Paul Pogba s’entraîne dur et reste très optimiste. Sur son compte Instagram, le champion du monde 2018 a d’ailleurs partagé une photo de lui où on le voit à la salle de sport, avec la légende suivante : « Je reviens ».

L’OM a pensé à Pogba

Depuis plusieurs mois, de nombreux clubs sont mentionnés comme étant intéressés par Paul Pogba. C’est notamment le cas de l’OM, qui a reconnu avoir été sur la piste du milieu de terrain cet hiver, d’après les dires de Medhi Benatia auprès de L’Équipe. « On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore « fit », est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres (...) pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? »