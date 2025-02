Danse avec les stars : «Impatient», la réaction de Pogba !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour cette quatorzième saison de Danse avec les stars, TF1 a fait appel à deux champions du monde de football : Frank Leboeuf et Adil Rami. L'ancien défenseur de l'OM et de Séville n'a pas hésité bien longtemps à se lancer dans cette nouvelle aventure. Cela a suscité énormément de réactions, notamment dans le petit monde du ballon rond.

Champion du monde en 2018, Adil Rami va tenter de remporter un nouveau trophée, celui de Danse avec les stars. L’ancien joueur de l’OM est associé ) Ana Riera, qui avait terminé cinquième l’année dernier avec Roman Doduik. Lors d’un entretien accordé à Gala, Rami espère se découvrir dans cette aventure qui sort de l’ordinaire.

Rami raconte son arrivée

« J’ai accepté parce que le timing était parfait pour moi. D’autant plus que c’est l’un des plus grands shows français. Je me dis que c’est quand même une chose pour moi de faire partie de ce casting. C’était logique (…) Maintenant, on ne m’a jamais vu danser, je ne me suis jamais vu danser, donc ça peut être quelque chose de nouveau. Ils vont découvrir Adil sur un parquet de danse, en pleine progression, j’espère. Le plus dur ? Une Coupe du monde ! Le casting se fait un an avant et pendant cette année-là, il faut être performant. C’est quand même plus compliqué... » a confié Rami.

« Je n’ai pas peur du ridicule »

Après son premier passage, il a reçu de nombreux soutiens notamment celui de Paul Pogba, son ancien partenaire en équipe de France. « Footballeurs, artistes, tout le monde est impatient de me voir danser pour rigoler certainement. Paul Pogba, Didier Deschamps, Benjamin Pavard, Florian Thauvin, ils sont impatients... Il y a du monde ! En dehors du sport, Laurent Ruquier est content pour moi. Il est content pour les gens qui vont suivre l’émission parce qu’il sait que je ne triche pas. Je suis courageux, je n’ai pas peur du ridicule » a lâché Rami.