Droits TV - Ligue 1 : Une nouvelle magouille dénoncée en direct ?

Amadou Diawara

L'année dernière, McDo a signé un contrat à hauteur de 30M€ avec la LFP. Alors que l'instance de football est en guerre avec DAZN actuellement, Daniel Riolo s'interroge sur l'attitude de la marque de restauration rapide. D'après le journaliste français, son manque de réaction cache quelque chose.

Pour la saison 2024-2025, la LFP a cédé la quasi-totalité des droits TV de la Ligue 1 à DAZN. Toutefois, la chaine n'a pas payé l'intégralité de l'échéance de la mi-février. Alors que McDo reste muet, Daniel Riolo se pose des questions sur son contrat de partenariat conclu avec la Ligue de Football Professionnel.

«Un ou deux cadeaux fiscaux promis à McDo»

« J'ai été surpris, et on n'en a pas du tout entendu parler, mais McDo n'a pas réagi. McDo a signé un contrat incroyable avec la LFP l'année dernière alors qu'Uber Eats avait un contrat à 15M€. On avait raconté à quel point on avait été étonné que ce contrat tombe du ciel : Bim, 30M€. Alors que le marché n'était pas vraiment porteur et ne justifiait pas 30M€ au lieu de 15M€. Au moment où McDo signe le contrat, ils ne savent pas l'issue des droits TV. Eux, peut-être qu'ils croyaient au business plan de Labrune qui annonçait le milliard. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué l'extrême discrétion de McDo depuis que l'affaire a éclaté, alors qu'ils auraient pu quand même se plaindre du manque de visibilité. Du coup, ça relance les questions autour de leur venue, et pourquoi à cette somme-là », a déclaré Daniel Riolo, avant d'annoncer que McDo a peut-être bénéficié de « cadeaux fiscaux ».

«Pour le foot, l'Etat s'est souvent mouillé»

« J'avais évoqué à l'époque cette hypothèse : je me demande quel cadeau a été promis à McDo ? On peut se demander s'il n'y a pas eu un ou deux cadeaux fiscaux de promis à McDo, parce que la façon dont ils sont arrivés en donnant le double, et leur silence aujourd'hui, ça pose pas mal de questions dans les milieux autorisés comme on dit. Beaucoup de questions se posent donc autour du fait qu'ils ne parlent pas, et des accords secrets passés avec McDo à ce moment-là. On sait que pour le foot, l'Etat s'est souvent mouillé. Donc on peut légitimement se poser des questions », a balancé Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce jeudi soir.