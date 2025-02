Pierre Ménès - Canal+ : Le retour tant attendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la situation s'enlise entre DAZN et la LFP, un changement de diffuseur pour la Ligue 1 n'est pas à exclure. Une situation qui pourrait précipiter le grand retour de Canal+, diffuseur historique du championnat de France. C'est en tout cas le souhait de Pierre Ménès qui espère que Canal reviendra à la table des négociations.

La crise des droits télés fait largement parler ces dernières heures, tant la situation est grave. DAZN, diffuseur principal de la Ligue 1, n'a payé que 50% de sa dernière échéance, ce qui en péril l'avenir du football français. Pierre Ménès réclame donc le retour de Canal+, où il a travaillé pendant plusieurs années.

Pierre Ménès réclame le retour de Canal+

« J'espère de mon cœur que Labrune partira et que son successeur ira voir Canal+. Et qu'une solution de qualité sera trouvée », lâche le journaliste sur sa chaîne YouTube, avant d'en rajouter une couche.

«On va encore dire que je cherche à revenir chez Canal, mais...»

« On va encore dire que je cherche à revenir chez Canal, ceux qui me connaissent savent que ce n'est absolument pas le cas, mais quand on voit la couverture de la Coupe d'Europe par rapport à la couverture de la Ligue 1 par DAZN, on est vraiment dans deux mondes différents et avec une classe tellement supérieure... », ajoute Pierre Ménès.