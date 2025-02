Knysna : «Ferme ta gu**le», Pierre Ménès en remet une couche !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2010, l’équipe de France de football connaissait une grave crise après l’implosion du vestiaire. Pourtant, plusieurs cadres étaient présents dans le groupe de Raymond Domenech, à l’instar de Thierry Henry, champion du monde 1998. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est revenu sur la position de l’ancienne star d’Arsenal.

La Coupe du monde 2010 fut marquée par le fiasco de l’équipe de France et la grève des joueurs à Knysna. La plus grave crise connue par les Bleus, qui avaient pris la porte dès la phase de poules. Présent dans le groupe retenu à l’époque par Raymond Domenech, Thierry Henry fut l’un des tauliers du vestiaire qui a implosé, ce qui n’a pas empêché le fiasco. Sur YouTube, Pierre Ménès est justement revenu sur la non-réaction de la légende d’Arsenal.

Un grand vide à combler ? Pierre Ménès a le nom du futur offensif du PSG ! ⚽️

➡️ https://t.co/odMY2gtPSf pic.twitter.com/c3k2yvRXFE — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 11, 2025

« Il m’a répondu ‘tu voulais que je dise quoi ?’ »

« Thierry Henry n’est même pas intervenu dans le conflit avec les joueurs. Quand je lui ai dit ‘pourquoi tu n’as rien dit’, il m’a répondu ‘tu voulais que je dise quoi ?’ Pour qu’on me réponde ferme ta gueule, tu joues même pas ?’. Je lui ai donc dit ‘Ah, on en est là’. C’était un moment difficile », confie l’ancien chroniqueur du CFC.

Thierry Henry déjà au plus mal avant le Mondial 2010

Une période sombre de la carrière de Thierry Henry, qui s’était déjà retrouvé au cœur de la polémique quelques mois auparavant pour sa main contre l’Irlande, permettant aux Bleus d’accéder à la Coupe du monde en Afrique du Sud. « Henry reprend l’avion privé et retourne à Barcelone dès la fin du match. Et le lendemain, il y a ce déferlement de haine assez invraisemblable en France : Roselyne Bachelot qui ramène sa fraise, Dechavanne qui ramène sa fraise, tous ces inspecteurs des travaux finis qui réclament que le match soit rejoué, se remémore Pierre Ménès. Comme si la France ne s’était pas fait enfler par l’arbitrage dans son histoire. Thierry m’appelle, il est très mal, et il dit « je vais arrêter l’équipe de France ». Donc j’appelle Domenech, je lui dis. Ils commencent à se parler, je reparle à Titi, je reparle à Domenech… C’est effectivement une des journées où j’ai joué un des plus grands rôles dans la vie interne de l’équipe de France ». Thierry Henry regrette sûrement d’être revenu sur sa position.