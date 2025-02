Transfert raté à l'OM à cause de Cristiano Ronaldo et Thierry Henry ?

Thomas Bourseau

A l'OM, ils ont été nombreux à être envoyés dans le groupe de Roberto De Zerbi dans le cadre du remplacement d'Elye Wahi parti à l'Eintracht Francfort. Finalement, c'est Amine Gouiri qui a déposé ses valises dans la cité phocéenne. Toutefois, Mathys Tel aurait pu être l'heureux élu, mais ses idoles que sont Cristiano Ronaldo et Thierry Henry pourraient influencer son avenir.

Vendredi dernier, en milieu de soirée, l'Olympique de Marseille a annoncé qu'Amine Gouiri devenait le numéro 9 du club phocéen. Ainsi, l'attaquant algérien formé à l'OL quittait le Stade Rennais pour connaître l'autre Olympique de France : l'OM. Le montant du transfert, hors bonus, a coûté 19M€ aux dirigeants marseillais.

Un transfert choc pour l’OM ! Amine Gouiri débarque pour 22M€, mais est-ce vraiment le choix idéal ? 🤔

➡️ https://t.co/RF1qvXH2TU pic.twitter.com/zTAu1kkSic — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

Mathys Tel envisagé avant Amine Gouri

Mais avant qu'Amine Gouiri devienne officiellement un joueur de l'OM, un tout autre attaquant aurait pu déposer ses valises : Mathys Tel. Du haut de ses 20 ans, et ne disposant pas de beaucoup de minutes à se mettre sous la dent au Bayern Munich, Tel se serait montré intéressé par le challenge marseillais, mais le club phocéen savait pertinemment qu'il ne pourrait pas suivre financièrement parlant la cadence des clubs anglais dans la course à la signature de Mathys Tel.

Henry et Ronaldo idolâtrés par Mathys Tel qui vise Arsenal et Manchester United

Et il semblerait que Mathys Tel soit particulièrement intéressé par deux destinations précises en Premier League entre Manchester United et Arsenal, à savoir les anciens clubs de Cristiano Ronaldo et de Thierry Henry, deux de ses idoles comme Fabrizio Romano l'a révélé sur son compte X. Les Red Devils et les Gunners seraient en contact avec Mathys Tel pour un transfert de dernière minute. L'OM n'avait donc aucune chance...