Canal+ : Pierre Ménès prépare son grand retour ?

Journaliste de Canal+ pendant de longues années, Pierre Ménès est désormais actif sur sa chaîne YouTube. Mais alors que le football français traverse une nouvelle crise avec son diffuseur principal, à savoir DAZN, le journaliste espère voir le Ligue 1 revenir sur la chaîne cryptée très prochainement. Il a d'ailleurs conscience que cette sortie va alimenter les rumeurs concernant sa volonté de revenir chez Canal.

C'est de nouveau la crise. Après Médiapro, ou le dernier appel d'offres assez calamiteux, la question des droits TV de la Ligue 1 est encore au cœur des discussions. Et pour cause, DAZN, diffuseur principal de la L1 depuis le début de saison, a refusé de payer l'intégralité de sa dernière échéance, ce qui provoque évidemment une crise et des doutes sur la continuité de DAZN.

Le retour de Canal+ lié au départ de Labrune

Dans cette optique, les rumeurs concernant un retour de Canal+ vont bon train. Diffuseur historique de la Ligue 1, la chaîne cryptée est en retrait depuis quelques années. Après avoir partagé une partie des droits avec Amazon lors des trois dernières saisons, Canal+ n'est cette fois-ci même pas venu à la table des discussions. Mais son retour est souhaité par de nombreux observateurs afin de surmonter cette crise. Un retour intimement lié au départ de Vincent Labrune.

«On va encore dire que je cherche à revenir chez Canal...»

Un retour également souhaité par Pierre Ménès, conscient que par ses propos, plusieurs rumeurs pourraient circuler concernant sa volonté de revenir sur chaîne sur laquelle il a travaillé de nombreuses années. « On va encore dire que je cherche à revenir chez Canal, ceux qui me connaissent savent que ce n'est absolument pas le cas, mais quand on voit la couverture de la Coupe d'Europe par rapport à la couverture de la Ligue 1 par DAZN, on est vraiment dans deux mondes différents et avec une classe tellement supérieure... », lance le journaliste sur sa chaîne YouTube.