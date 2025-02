LFP - Départ de Vincent Labrune : Daniel Riolo révèle son successeur en direct ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une nouvelle crise des droits TV a éclaté, alors que DAZN refuse de payer la totalité de la quatrième échéance qu'elle doit à la LFP, poussant cette dernière à engager une procédure en référé. Selon Daniel Riolo, le départ de Vincent Labrune de la présidence n’est pas impossible, avec deux pistes évoquées par le journaliste pour sa succession.

La LFP et DAZN se retrouvent sur le terrain juridique après la décision de la plateforme de ne pas payer l’intégralité de la quatrième échéance des droits TV qu’elle doit à la Ligue, qui a décidé d’agir en engageant une procédure en référé devant le Tribunal de commerce. Une situation qui excède les présidents de Ligue 1 selon Daniel Riolo : « Vincent Labrune, ils ne veulent plus en entendre parler ».

Daniel Riolo plaide pour Pierre Ferracci ou Michel Denisot

Au micro de RMC, le journaliste a évoqué les deux personnes susceptibles selon lui de prendre la présidence de la LFP en cas de départ de Vincent Labrune : « Une personnalité se détache pour moi c'est Ferracci (président du Paris FC). Ou Denisot (ancien président du PSG) qui peut également occuper le fauteuil. Grâce à sa proximité avec Canal+ ? Oui, c'est une solution, il est proche de ces dossiers-là, il va rapidement savoir de quoi on parle. Mais évidemment, on l'a souvent évoqué, Ferracci c'est un homme de dialogue (...) Il est proche de tous les cercles de pouvoir ».

« Si rien ne se passe, c'est parce que c'est Nasser qui ne veut pas que Labrune saute »

Daniel Riolo estime néanmoins que la position d’un homme est déterminante pour l’avenir de Vincent Labrune : Nasser Al-Khelaïfi. « J'essaie de l'expliquer depuis longtemps, mais on pense que je suis en fixette. La clé, c'est Nasser qui l'a. Si rien ne se passe, c'est parce que c'est Nasser qui ne veut pas que Labrune saute, confie-t-il dans l’After Foot au sujet du président du PSG. Pour tous les autres présidents, c'est terminé. Il a son patin et il a de l'oseille, donc il n'en a rien à carrer qu'il y a quatre clubs qui capotent ». Et même en cas de départ de Vincent Labrune, son successeur devra être validé par Nasser Al-Khelaïfi d'après Daniel Riolo : « L'ambition de trouver quelqu'un qui plaise au Qatar. En gros, il va falloir que Nasser valide la personne, aussi bien à la tête de la société commerciale qu'à la tête de la Ligue ».