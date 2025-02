Droits TV de la Ligue 1 : Canal+ attendu, l’annonce choc de DAZN !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La crise des droits TV de la Ligue 1 refait surface alors que DAZN, principal diffuseur, est assigné par la LFP pour « défaut de paiement ». Alors que la situation est tendue, la plateforme défend sa position et assure vouloir rester un acteur clé du football français, et ce alors que Canal+ serait disposé à revenir dans le jeu des négociations.

C’est reparti pour un nouveau feuilleton des droits TV, quelques mois seulement après l’accord passé entre la LFP et DAZN. Le divorce semble déjà consommé entre les deux parties, alors que la plateforme n'a réglé que la moitié de son échéance financière à la Ligue, qui a décidé de l’assigner pour « défaut de paiement » devant le tribunal de commerce de Paris. Silencieux jusqu’à présent, DAZN France s’est défendu par la voix de son PDG.

Bafétimbi Gomis revient au Vélodrome, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour marquer ! Découvrez son nouveau rôle avec DAZN ! ⚽️

➡️ https://t.co/hHhgRXHaJo pic.twitter.com/hBNkOb1rRC — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 29, 2025

« En deux mois, DAZN, qui est son plus gros partenaire, n'a eu aucune nouvelle de la LFP »

« Nous avons été un peu surpris de la manière dont le plus gros diffuseur de la Ligue 1 est traité. On ne résout jamais rien devant un tribunal », a répondu Brice Daumin auprès du Figaro, précisant avoir réglé les deux premières échéances de 70M€ et ne plus avoir de nouvelles de la LFP : « Elle devait revenir vers nous le 6 janvier mais elle ne l'a pas fait. En deux mois, DAZN, qui est son plus gros partenaire, n'a eu aucune nouvelle, malgré plusieurs relances. »

« Nous n'avons aucune intention de partir »

Alors que DAZN peine à rassembler les supporters, avec environ 500.000 abonnés au début de l’année, bien moins que le million et demi espéré pour décembre prochain, Brice Daumin affirme qu’un désengagement de la plateforme n’est pas envisagé, et ce alors qu’un retour de Canal+ est attendu par beaucoup, un scénario qui ne serait pas exclu au sein de la chaîne cryptée. « À Canal+, ils n’attendent que ça, ils sont prêts à discuter », révélait le journaliste de RMC Daniel Riolo. « Ce n'est pas parce que nous n'avons pas 1,5 million d'abonnés en décembre 2025 que nous voulons activer la clause dénonçant notre contrat avec la Ligue. Nous n'avons aucune intention de partir. Nous sommes là pour longtemps, comme dans chaque pays où nous avons acquis des droits », affirme le PDG de DAZN France.