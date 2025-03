Une star veut remplacer Mbappé au PSG, c'est validé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé a atteint la barre symbolique des 30 buts avec le PSG cette saison après sa nouvelle réalisation contre l'Olympique de Marseille (3-1) dimanche soir. Arrivé du FC Barcelone pour 50 millions d'euros, l'international français s'impose comme le leader offensif du PSG après le départ de Kylian Mbappé, comme il l'avait espéré au début de la saison.

Et de 30 ! De nouveau buteur face à l’Olympique de Marseille dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes (3-1), Ousmane Dembélé a atteint cette barre symbolique à deux mois de la fin de la saison, lui qui ne cesse d’impressionner. Arrivé l’an dernier pour 50M€ en provenance du FC Barcelone, l’international français s’est imposé comme le nouveau leader de l’attaque du PSG, profitant du départ de Kylian Mbappé.

Dembélé voulait remplacer Mbappé

Ousmane Dembélé est ainsi en passe de remplir l’objectif qu’il s’était fixé au début de la saison. Selon L’Équipe, le numéro 10 du PSG a voulu prendre ses responsabilités au moment du départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, avec l'envie de devenir le symbole du projet. Un défi qui semble rempli.

« On ne l’arrêtera plus »

Jusqu’où va aller le champion du monde 2018 ? Récemment interrogé par Le Parisien, Luis Fernandez estime pour sa part qu’Ousmane Dembélé peut frapper encore plus fort : « Il est définitivement lancé pour les mois et les années à venir. C'est fini, il est parti, on ne l'arrêtera plus ! Je suis vraiment content pour lui, parce qu'il a longtemps subi beaucoup de moqueries à cause de ses difficultés dans la finition. Or quand on le voyait participer au jeu, se replacer, multiplier les efforts sur son côté droit et montrer beaucoup de finesse technique, on sentait que si le déclic arrivait, il se débloquerait et prendrait confiance. Maintenant qu'il part de l'axe, mais garde énormément de liberté avec le ballon, c'est fait. »

