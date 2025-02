Fiasco avec DAZN : Un retour historique pour sauver la Ligue 1 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvelle crise pour le football français. Alors que la question des droits TV a longtemps fait parler, DAZN était finalement devenu diffuseur officielle de la Ligue 1. Mais il n'aura pas fallu patienter beaucoup pour voir la crise revenir puisque DAZN est en conflit la LFP qui exige le paiement en intégralité de la dernière échéance. De quoi favoriser un retour de Canal+ ?

C'est reparti pour un tour ? Entre le fiasco avec Mediapro et le dernier appel d'offres qui avait été très compliqué pour trouver un nouveau diffuseur après Prime Vidéo, les droits TV de la Ligue 1 font encore parler. Et pour cause, alors que DAZN est le diffuseur officiel de la L1 depuis le début de la saison, une nouvelle crise est lancée et met en péril le football français.

DAZN-LFP : Crise en Ligue 1

En effet, c'est même la guerre entre DAZN et la Ligue de Football Professionnel. Le diffuseur reproche à la Ligue de ne pas honorer ses engagements et de ne pas assez combattre le piratage qui empêche donc de faire grimper le nombre d'abonnés. Par conséquent, DAZN a pris la décision de verser uniquement 50% de sa dernière échéance, le reste étant mis sous séquestre le temps de régler le conflit avec la LFP. La Ligue ne compte toutefois pas se laisser faire et a annoncé saisir la justice. « La LFP a notamment décidé de saisir le juge des référés afin d’obtenir en urgence la condamnation de DAZN au paiement des sommes prévues au contrat et qu’il lui soit fait injonction d’exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles. La LFP entend défendre avec fermeté les intérêts des clubs professionnels français, tout en espérant une issue amiable à ce différend qu’elle espère temporaire », explique la Ligue par le biais d'un communiqué officiel.

Canal+ appelé à la rescousse ?

Un nouveau litige qui met en danger le football français qui s'apprête à faire face à une nouvelle crise. C'est la raison pour laquelle Daniel Riolo exige le retour de Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1, avec lequel le dialogue est rompu. « Aujourd’hui, il y n’a qu’une seule solution, c’est que les présidents de clubs disent à Vincent Labrune: ‘Il faut que tu t’en ailles’. ‘Si tu démissionnes, on organise la fin du deal avec DAZN, on va voir Canal +, on se remet à discuter et on réfléchit à un avenir’. Il faudrait que les présidents soient assez intelligents pour dire: ‘On va réfléchir à un avenir, on va essayer de trouver un bon président pour la LFP, on va essayer d’œuvrer pour le bien commun’. La réunion de mercredi ne doit servir qu’à ça. La seule issue, c’est le départ de Vincent Labrune. Ça ne peut être que ça », lance le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant d'assurer que du côté de la chaîne cryptée, on est très chaud à l'idée de reprendre les Droits de la Ligue 1 : « Canal+ n'attend que ça. Ils sont prêts à discuter. Bolloré n'attend qu'une chose, c'est que Labrune saute. Si Labrune saute, ils auront réglé leur affaire personnelle ».