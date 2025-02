Zidane à Marseille : Il sort enfin du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que les fans de l'OM rêveraient de le voir entraîner le club phocéen, Zinedine Zidane était ces derniers jours du côté de Marseille. Né à La Castellane, le champion du monde 98 a retrouvé le quartier qui l'a vu grandir. Et pour Zidane, ce moment a été loin d'être anodin comme il a pu l'expliquer à certains.

A Marseille, Zinedine Zidane est considéré comme un Dieu et pourtant, il n'a jamais joué à l'OM. Natif de La Castellane, il a donc grandi au sein de la cité phocéenne avant de faire sa carrière de joueur professionnel loin de la Canebière. Alors que Zizou est désormais entraîneur, ils sont nombreux à vouloir le voir sur le banc de l'OM, mais dernièrement, c'est pour autre raison que Zidane était à Marseille.

Zidane à Marseille !

La présence de Zinedine Zidane à Marseille a pu en affoler plus d'un sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi était-il là ? Zizou était là pour la bonne cause puisqu'il est notamment venu encourager les joueurs participant au tournoi Impulstar. De plus, Zidane a également pris part à une distribution de produits Adidas.

« Ça fait toujours quelque chose »

En marge de cet événement, Zinedine Zidane s'est confié à BarrosJr sur TikTok. Et à propos de son retour à Marseille, il a fait savoir : « C'est là que j'ai grandi. Ça fait 38 ans je suis parti. Mais le fait de revenir, ça fait toujours quelque chose. Je me remémore quand j'étais comme ces gamins. Donc ça fait toujours quelque chose de revenir au quartier ».