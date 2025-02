PSG - Qatar : Cyril Hanouna pète un câble sur TPMP !

La rédaction

La mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi a fait réagir Cyril Hanouna. Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, l’animateur a pris la défense du président du PSG et des dirigeants qataris, dénonçant un acharnement injuste. « Ils ont raison de vouloir partir », a-t-il lancé.

L'AFP annonçait ces derniers jours la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, le 5 février dernier, pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote », et « complicité d’abus de pouvoir au préjudice de la SCA Lagardère ». Une décision qui a agacé le Qatar au plus haut point et qui aurait, par la suite, menacé d'arrêter tous ses investissements en France et notamment au PSG selon les révélations de RMC Sport.

Le boss du PSG prêt à racheter la France, l’impensable annonce

➡️ https://t.co/nbUUdvNyQ5 pic.twitter.com/RHiyTYWcj9 — le10sport (@le10sport) February 14, 2025

« Ils ont raison de vouloir partir »

Une nouvelle qui a profondément agacé Cyril Hanouna. Le présentateur de l'émission Touche Pas à Mon Poste sur C8 a pris la défense des propriétaires qataris du PSG jeudi : « Dieu sait que je les comprends ! Ils font tout pour le Paris Saint-Germain, c’est la seule équipe compétitive sur la scène européenne, mais on cherche encore des poux sur la tête du président Nasser. C’est la France, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Incroyable ! C’est dans la même lignée que ce qui se passe ici, sur C8 : ils veulent casser tout ce qui est bien. Parce que si le Qatar arrête le PSG, vous allez voir ce qu’il va se passer dans le championnat de France et pour le football français… Déjà que c’est catastrophique ! Ils veulent nous enlever tous les loisirs : la télé, ils veulent l’enlever, le football, c’est terminé. Sans rigoler. Ce pays, c’est tous les jours catastrophique. On ne tiendra pas jusqu’à 2027 (prochaines élections présidentielles, ndlr) comme ça. Ils ont raison de vouloir partir. »

« C’est de l’abus pur et simple »

Les Qataris se sont exprimés sur cette situation, notamment des sources proches du gouvernement qatari : « Les Qataris en ont assez de tous ces abus. Fausses poursuites judiciaires, chantage, critiques quotidiennes, blâme pour l’incompétence totale des autres, tous les problèmes en France sont de leur faute, chaque fois qu’ils essaient d’aider, c’est apparemment pour du soft power – c’est de l’abus pur et simple et tout le monde en a assez », a-t-elle expliqué à RMC Sport.