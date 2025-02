Droits TV - DAZN : Le clan Labrune balance un projet dévastateur !

Axel Cornic

Rien ne va plus pour les clubs de Ligue 1, qui foncent tout droit vers la catastrophe après l’accord passé avec DAZN pour la diffusion de la saison 2024/2025. Et le président de la Ligue professionnelle de football Vincent Labrune est en première ligne face aux critiques, même si des voix s’élèvent pour le défendre.

La crise couve en Ligue 1. Alors que le football français a souvent été lié à Canal + puis à BeIN Sports, une révolution a eu lieu ces dernières années avec Mediapro, puis Amazon Prime et ensuite DAZN. Le problème, c’est qu’aucune de ces chaînes n’a réussi à tenir le coup et pour la dernière, ça pourrait bien craquer.

Payet-Alexis Sanchez : C’est le choc à l’OM !

➡️ https://t.co/ysiPSwe3ZK pic.twitter.com/MSn40zXrI7 — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 15, 2025

« La première solution serait de faire notre propre chaîne »

L’entreprise anglo-saxonne n’a pour le moment pas versé l’intégralité de la somme promise au début de la saison et les choses se compliquent, avec de plus en plus de clubs qui élèvent la voix. C’est le cas du côté du RC Lens, où l’on propose deux solutions. « La première solution serait de faire notre propre chaîne. Beaucoup de gens ne le comprennent pas à la Ligue et certains conflits d’intérêts font que cette option sera très compliquée à mettre en place » a confié le président lensois Joseph Oughourlian, lors d’un entretien accordé au Parisien.

« Faire porter cette responsabilité sur Vincent Labrune, c’est profondément malhonnête »

Dans l’entourage du président Labrune, on explique pourtant que cette idée d’une chaine indépendante aurait déjà été évoquée... avec toutefois quelques problèmes. « Avec ce projet, plusieurs clubs auraient dû déposer le bilan depuis plusieurs mois déjà » a expliqué une source proche du président de la LFP, auprès du Parisien. « Le collège de Ligue 1 a donc voté à 15 voix sur 18 pour le choix de DAZN… Faire porter cette responsabilité sur Vincent Labrune, c’est profondément malhonnête ».