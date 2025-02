Droits TV - DAZN : «Pire que Mediapro», le RC Lens craque !

Axel Cornic

Le litige entre DAZN et la LFP inquiète le football français, qui est au bord de la catastrophe. C’est notamment le cas du côté du RC Lens, avec le président Joseph Oughourlian, qui n’est absolument pas satisfait de la direction prise par l’ensemble des clubs français.

C’est un conflit qui pourrait avoir des grosses répercussions sur le football français. Diffuseur officiel depuis le début de la saison, DAZN rencontre déjà d’énormes problèmes et pourrait même tut abandonner, ce qui serait une catastrophe pour les clubs de Ligue 1. Ainsi, les langues commencent à se délier...

« On a persévéré dans cette erreur et on a perdu le consommateur »

C’est notamment le cas avec Joseph Oughourlian, qui semble plus remonté que jamais envers la LFP. « L’erreur DAZN est pire que celle de Mediapro. Pour Mediapro, on peut dire : 'j’ai fait une erreur mais je ne vais pas la refaire.' Mais avec DAZN, on a persévéré dans cette erreur et on a perdu le consommateur » a expliqué le président du RC Lens.

« La baisse est catastrophique »

« Il y avait entre 2 et 3 millions d’abonnés à Canal + venus spécialement pour le foot » a poursuivi Oughourlian. « Avec Amazon, on a eu entre 1,2 et 1,3 million de personnes sur le foot et, maintenant, on entend que DAZN se trouve à moins de 500 000 abonnés. La baisse est catastrophique. C’est insensé dans un pays fan de foot comme la France ».