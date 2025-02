Droits TV - DAZN : «Manque de respect», le coupable désigné en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) et DAZN, diffuseur quasi-exclusif de la Ligue 1 sont actuellement embourbés dans un gros conflit alors que la chaîne refuse de verser une partie de son échéance de février aux clubs français. Pour Jérôme Rothen, DAZN est clairement en tort du début à la fin dans ce dossier épineux.

Le football français est actuellement en crise, plus particulièrement autour de ses droits TV. En effet, DAZN, qui diffuse la quasi-totalité des rencontres depuis le début de la saison, est en conflit ouvert avec la LFP, et refuse désormais de verser une partie de son échéancier du mois de février aux clubs de Ligue 1. Une somme de 35M€ est évoquée, alors que l’instance s’est engagée à les verser en contrepartie selon l’Equipe.

LFP - Départ de Vincent Labrune : Daniel Riolo révèle son successeur en direct ?

➡️ https://t.co/OaGI9z2oyW pic.twitter.com/l2kC8KKaV0 — le10sport (@le10sport) February 13, 2025

« Ils n'ont pas respectés les téléspectateurs »

Si ce litige va être présenté devant le tribunal de Commerce de Paris, Jérôme Rothen lui, estime que DAZN a tout raté depuis le lancement de son offre en juillet 2024. « J'imaginais que pour un tel produit qu'est la Ligue 1, t'étais en droit de t'attendre à autre chose. Le contenu, proposer des choses et pour moi, ils n'ont pas respecté les téléspectateurs. Je me suis fait attraper en tant que passionné de foot », a confié l’ancien milieu de terrain au cours de son émission Rothen S’enflamme sur RMC ce vendredi.

« La plus grande marque d'irrespect, c'est DAZN qui l'a eu »

« Au mois d'août, je suis en vacances, j'étais dans une excitation pas possible pour le premier match. Je me fais attraper, bon, on va leur laisser une chance pour que ça s'améliore, la deuxième catastrophique et la troisième pareil. Tout ça pour un prix exorbitant. La plus grande marque d'irrespect, c'est DAZN qui l'a eu, c'est tout. Ils nous ont vendu un produit qui ne mérite pas ce traitement-là. Tu dois nous donner un produit digne de ce nom, je suis désolé, mais pour moi c'est un produit low-cost », conclut Rothen.