Bolloré - Hanouna : Fiasco de DAZN, Canal+ prépare un retour fracassant ?

Alors que la crise est toujours présente entre DAZN et la LFP, un nouveau diffuseur pourrait-il arriver dans les prochains mois ? La question continue de se poser pour la Ligue 1, et bien évidemment, un retour de Canal+ serait dans les tuyaux, et pour financer cela, le groupe Bolloré pourrait profiter de la fin de C8 et du départ de Cyril Hanouna.

Le football français se retrouve face à une crise avec ses droits télés. DAZN a effectivement refusé de payer l'intégralité de sa dernière échéance, ce qui jette un froid sur son avenir en France. Autrement dit, la Ligue pourrait bien être contraint de de dénicher un nouveau diffuseur. Et tous les regards se tournent donc vers Canal+. Cependant, cela semble assez compliqué pour des raisons économiques, mais Pierre Ménès a peut-être trouvé une solution. En effet, la fin de C8 et donc le probable départ de Cyril Hanouna pourrait permettre au groupe Bolloré de faire de grosses économies.

«Il y a un facteur qui peut jouer avec Canal, c'est si C8 venait à disparaître»

« Il y a un facteur qui peut jouer avec Canal, c'est si C8 venait à disparaître, il est évident que ça ferait des économies assez conséquentes pour Canal, surtout si Cyril Hanouna va sur une autre chaîne et sort donc des dépenses du groupe Canal. Il y a également la baisse du financement du cinéma. Alors cela permettrait peut-être à Canal de trouver des ressources pour financer le championnat », estime-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de se montrer toutefois pessimiste.

«Il faut que Vincent Labrune s'en aille»

« Mais cela me paraît pour l'instant illusoire de voir Canal se remettre à la table des négociations. Et ce qui est encore plus illusoire, c'est que Canal s'y remette avec Vincent Labrune comme interlocuteur. Si on veut que la Ligue reprenne un tant soit peu la main, il faut que Vincent Labrune s'en aille. Soit qu'il démissionne, soit qu'on lui mette un coup de chausson », ajoute Pierre Ménès.