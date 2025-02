Droits TV - DAZN : La révolution qui va sauver la Ligue 1 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la Ligue 1 connaît une nouvelle crise liée aux droits TV, Philippe Diallo a exprimé ce jeudi son souhait d’organiser une réunion début mars avec l'ensemble des parties prenantes. Le président de la FFF veut mener une réflexion plus profonde sur le modèle économique ainsi que la gouvernance du football professionnel.

Quelques années après le fiasco Mediapro, le football français se retrouve dans une nouvelle crise liée à ses droits TV. La Ligue de football professionnel (LFP) et DAZN se sont engagés dans une bataille juridique, après que le diffuseur de la Ligue 1 ait décidé de ne verser que la moitié de son échéance du mois de février.

LFP - Départ de Vincent Labrune : Le coup de tonnerre provoqué par le PSG ?

➡️ https://t.co/HISKRJTxkb pic.twitter.com/ybYzBo2xsr — le10sport (@le10sport) February 13, 2025

Diallo veut réunir «l’ensemble des parties prenantes»

« Les événements récents à la Ligue amènent forcément une forme d’inquiétude de notre part. Je pense qu’il faut qu’on franchisse un cap. Ce cap, c’est ce souhait que j’ai de pouvoir réunir l’ensemble des parties prenantes, les clubs professionnels, les partenaires de CVC, la DNCG, autour d’un questionnement sur le modèle économique et la gouvernance du football professionnel français », a confié Philippe Diallo, président de la FFF, au micro de RMC Sport. « J’en ai fait part à la ministre et à mon homologue de la Ligue (Vincent Labrune). J’inviterai toutes ces parties prenantes à venir à la Fédération début mars pour échanger et surtout trouver des solutions ensemble pour mieux préparer l’avenir du football français. »

«Une réflexion plus profonde sur le modèle économique et la gouvernance du foot professionnel français»

« Je crois que le football professionnel a connu ces dernières années une série d'événements ponctuels qui l’ont mis en difficultés : arrêt des championnats, l’épisode de la défaillance de Mediapro, aujourd’hui la baisse des droits audiovisuels dans le cadre du dernier appel d'offres. Je pense que si on prend un pas de recul, on va constater qu’on n’est pas simplement dans un trou d’air, mais peut-être dans une réflexion plus profonde sur le modèle économique et la gouvernance du foot professionnel français. C’est ce que je veux partager avec les présidents des clubs professionnels pour savoir s’ils ont le même constat et si nous pouvons trouver ensemble un certain nombre de solutions pour faire en sorte que dans les années qui viennent notre football professionnel rebondisse et surtout continue à se développer », a expliqué Philippe Diallo, avant de conclure : « Je pense que selon l’état de la situation et si la crise est profonde, des décisions doivent être immédiates, pour faire en sorte que l’on réponde aux urgences. Nous devons dans un deuxième temps regarder plus loin, sur le moyen et long terme. »