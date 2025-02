Ligue 1 : Coup de théâtre, c’est terminé avec DAZN ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La tension monte entre la LFP et DAZN, alors que le diffuseur refuse de régler 35 des 70M€ qu'elle doit en ce mois de février, plongeant la Ligue 1 dans l'incertitude. Ce conflit pourrait profondément affecter l'avenir du Championnat, avec des spéculations sur une possible rupture de contrat entre les deux parties dès la fin de la saison actuelle.

La LFP entame un nouveau bras de fer avec l’un de ses diffuseurs, plus de quatre ans après le fiasco Mediapro et quelques mois après le divorce avec Canal+. Cette fois, c’est DAZN qui est entré en guerre avec l’instance du football français, refusant de verser la moitié de la quatrième échéance que la plateforme doit payer en ce mois de février. La Ligue a assigné en référé le diffuseur, un conflit qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

« Il y aura un avant et un après »

Une réconciliation est-elle possible entre la LFP et DAZN ? Interrogé par RMC, un membre de l’instance du foot pro lâche une phrase lourde de sens : « Il y aura un avant et un après. Impossible que la relation se poursuive comme si de rien n’était une fois qu’ils auront payé ». Alors qu’une clause de sortie existe dans le contrant liant les deux parties et peut être activé en décembre 2025 en vue de la saison 2026-2027, RMC assure qu’une rupture dès la fin de la saison actuelle fait son chemin.

DAZN affirme vouloir rester le diffuseur

Pourtant, dans des propos accordés au Figaro en réponse au conflit avec la LFP, le PDG de DAZN France affirmait sa volonté de poursuivre la collaboration avec la Ligue malgré le climat actuel. « Ce n'est pas parce que nous n'avons pas 1,5 million d'abonnés en décembre 2025 que nous voulons activer la clause dénonçant notre contrat avec la Ligue. Nous n'avons aucune intention de partir, a assuré Brice Daumin. Nous sommes là pour longtemps, comme dans chaque pays où nous avons acquis des droits ». Un véritable jeu de poker menteur est en place, de quoi promettre un avenir incertain pour le football français…