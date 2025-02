«Vous fermez vos gu*****» : Le secret de Vincent Labrune fuite, la Ligue 1 hallucine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà sous le feu des critiques pour la gestion des droits TV il y a quelques mois, Vincent Labrune refait parler de lui avec le conflit financier en cours avec DAZN. Selon le journaliste Daniel Riolo, le président de la Ligue de Football Professionnel (LFP) aurait volontairement caché la situation inquiétante aux présidents de la Ligue 1, l’un d’eux apprenant même la nouvelle de la bouche de l’éditorialiste de RMC.

Alors qu’elle a du mal à attirer les abonnés, atteignant le stade des 500.000 souscriptions au début de l’année, bien loin de l’objectif initial du million et demi, DAZN a décidé de ne pas régler la moitié de sa quatrième échéance, soit 35 millions d’euros sur les 70 millions dus. La LFP a d’ores et déjà contre-attaqué, assignant la plateforme en référé devant le tribunal de commerce de Paris. Une situation que certains présidents de Ligue 1 ont appris sur le tard.

Au point que l’un d’entre eux a appris que DAZN ne comptait pas payer la moitié de la somme due de la bouche de Daniel Riolo. « J’ai appris personnellement à un président, à un gros président de Ligue 1… je lui ai appris, moi, que DAZN ne paierait pas. Il ne le savait pas, a révélé mercredi soir le journaliste dans l'émission l'After Foot sur RMC. Il était évidemment, comme les autres, fou de rage. Ils sont à bout. Donc évidemment que Vincent Labrune, ils ne veulent plus en entendre parler ».

Daniel Riolo affirme que Vincent Labrune, président de la LFP, a tout fait pour cacher le conflit avec DAZN. « Effectivement, à la Ligue, ils savaient que DAZN ne voulait pas payer depuis un peu plus d’une semaine parce qu’il y a une lettre qui était arrivée et qui évidemment a fuité. Mais quasiment aucun président ne savait. Parce que Vincent Labrune a tout bloqué et il a fait en sorte que ça ne se sache pas. Il a dit à son personnel : "Vous fermez vos g******" ». C’est complètement dingue », hallucine le journaliste, dénonçant l’attitude du boss de la Ligue : « En gros, il y a des présidents qui ont vécu virtuellement pendant dix jours sans savoir que DAZN ne paierait pas alors qu’on le savait. Les patrons du foot français ne savaient pas qu’ils ne seraient pas payés et qu’il y aurait un trou dans leur trésorerie. »